Сердце для Димы: Пугачева по-особенному отреагировала на поздравление Билана

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Примадонна оставила неоднозначный комментарий под публикацией артиста.

Вчера главной певице страны Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Уже завтра исполнительница в честь юбилея впервые за десять лет выступит для многочисленной аудитории Кремлевского дворца. Накануне соцсеть Instagram переполнилась поздравительными постами в честь дня рождения примадонны. Певицу поздравили с юбилеем родные, друзья и коллеги по сцене, а также многочисленные поклонники.

Отметился поздравлением и певец Дима Билан, с которым у Аллы Борисовны довольно теплые отношения, как и со Светланой Лободой. Пугачева считает исполнителя талантливым артистом. По словам примадонны, ее композицию «Не отрекаются любя» никто так достойно не исполнял, как Билан.

На своей странице Дмитрий опубликовал кадры из интервью, в котором с восхищением отзывался об Алле Борисовне, а также видео с исполнением ее песни «Не отрекаются любя». «Алла Борисовна!!! Вы – океан!!!», - коротко подписал поздравительный пост для Пугачевой артист. Примечательно, что примадонна отреагировала на поздравление исполнителя, причем по-особенному. Алла Борисовна оставила в комментариях эмоджи в виде сердца.

Стоит отметить, что Билан, похоже, единственный, кому досталось внимание именинницы. Ни Филиппу Киркорову, который посвятил примадонне целые «мемуары» с признанием в любви, ни Кристине Орбакайте, которая написала чувственный пост в честь матери, Пугачева не ответила в комментариях. Судя по всему, у Пугачевой особенное отношение к Билану. Вероятно, сердце для Димы артистка оставила, дабы выразить свое уважение и дружескую любовь к исполнителю.