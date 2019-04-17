«Новообращенная лжеМадина»: Виктория Боня заявила, что только Кавказ вытягивает Россию

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Поклонники Виктории негативно отнеслись к ее заявлениям и высмеяли телеведущую за смену идеологии.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» вчера вечером давала интервью на «Русском Радио», в котором заявила, что России до Европы еще очень далеко. И единственное, что вытягивает Россию — это Дагестан. Свою позицию девушка не обосновала и слушателю пришлось догадываться. Однако, известно, что Виктория Боня приняла Ислам и даже перестала курить кальян. Девушка в своем блоге показывала и рассказывала, как правильно читать священное писание, убирать и ухаживать за книгой мусульман, чем просто шокировала своих фанатов.

Ранее в сети ходили слухи о том, что Боня влюбилась в молодого человека из Чечни по имени Нохчи. И видимо поэтому она стала такой набожной и прилежной дамой, чтобы произвести впечатление на своего возлюбленного с Кавказа. Вероятнее всего, девушка сильно влюбилась, что даже ее подписчики обратили внимание и заметили, что Виктория просто светится от счастья. И от переизбытка чувств или же от весеннего обострения стала делать несвойственные ей вещи и публичные заявления.

После заявлений девушки по радио, множество ее поклонников крайне отрицательно отнеслись к ее мнению. Они назвали ее «новообращенной лжеМадиной», что весь маскарад она устраивает ради денег своего молодого человека. Также задело ее подписчиков то, что так спонтанно телеведущая сменила религию, ведь это далеко не статус в социальной сети.