«Никому его не советую»: Бородина расхваливает безработного мужа-альфонса

Сегодня, 18:00

По слухам из сети, Курбан Омаров стал альфонсом сразу после свадьбы с телеведущей «Дом-2».

Сегодня в своем официальном профиле Instagram Ксения выложила фотографию со своим нынешним супругом, про которого сказала: «Никому его не советую, никто больше с тобой не справится».

С чем конкретно должна справляться Бородина в своих отношениях, она не уточнила. Однако ее поклонники уверены, что Омаров живет за средства своей жены и не имеет работы.

В текущий момент Курбан Омаров выдает себя за бизнесмена крупной компании, но полностью неизвестно как именно он зарабатывает на жизнь и семью. Информация о том, что его содержит жена появлялась в СМИ очень часто. Ведь большую часть времени «глава» семьи играет с дочкой и занимается развитием своего Instagram, добавляя туда разную рекламу. Он вынужден рекламировать всякую продукцию в социальной сети, так как обанкротился в конце прошлого года, считают в сети.

Кроме того, некоторые близкие подруги Ксении Бородиной также предполагали, что Омаров живет на сбережения своей жены и является альфонсом. Конечно же обидчивая Бородина отреагировала очень остро на такие заявления и изгнала подруг из своего круга общения. Зачем она так расхваливает безработного мужа, остается загадкой для фанатов. Они предполагают, что Омаров ничем не отличается от бывшего друга Ксении Михаила Терехина и попросту является обычным альфонсом.

К слову о рекламе Омарова, он публикует все без разбора. Пользователей смущают биологически активные добавки к пище, которые опасны для здоровья. Обеспеченные и популярные личности не станут сотрудничать с компанией, которая продвигает такую продукцию. Видимо, уж очень сильно нужны деньги Курбану. Складывается впечатление, что обеспечивать шикарный загородный дом и оплачивать дорогие курорты позволяют только средства жены.