Нервный тик Тарасова? Ольга Бузова соблазняя бывшего мужа, подчёркивает ничтожность Костенко

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По мнению пользователей, Ольга Бузова намеренно доводит Анастасию Костенко провоцирующими интервью и комментариями.

Ольга Бузова дала горячее интервью редакции «Starhit», в которой призналась, что не против переспать с бывшим мужем – Дмитрием Тарасовым. Если вернуться к истории любви Бузовой и Тарасова, то можно вспомнить, что пара рассталась довольно резко и первое время без особых на то причин. Прошло совсем немного времени, после расставания с женой, как Дмитрий познакомил публику с новой молодой девушкой – Анастасией Костенко. Ольга Бузова очень тяжело переживала разрыв с мужем, она долгое время находилась в депрессии и до сих пор вспоминает бывшего мужа. Что интересно, со стороны Дмитрия ни разу не было никаких комментариев про Олю.

Складывается впечатление, что новоиспечённая певица поставила перед собой цель отомстить Анастасии Костенко и доказать, что она лучше. Оля довольно быстро набрала популярность, сейчас она занимает высшие позиции хит-парада, Rutube, у неё самое большое количество подписчиков в Instagram. Анастасия Костенко в свою очередь живет прошлой жизнью Ольги Бузовой, нигде не работает и тратит ровно столько, сколько ей выделяет муж. Анастасия ранее никак не реагировала на высказывание Ольги Бузовой, но после вчерашнего интервью о желании Ольги переспать с её мужем она психанула и заблокировала «Starhit» в сети Instagram.

Скорее всего, Ольга Бузова посчитала, что просто интервью - это скучно и окончательно решила добить молодую модель, она прокоментировала на странице «starhit» фотографию, на которой она сидит с Тарасовым и выглядит очень счастливой. «Ну у нас правда очень красивые фотографии. Сама чуть недавно не запостила кадр», - написала Оля. После ее комментария посыпался шквал комментариев от подписчиков редакции: «Димас увидит, Олечке позвонит. Сам скучает по ней», «Дааа, красивая пара была». Скорее всего, Ольга Бузова будет всегда в жизни Дмитрия и только одним видом вызывать нервный тик у Тарасова.

Появились предположения, что Анастасия начинает загоняться и переживать за свою семью, зная влюбчивого Дмитрия, можно предположить, что он захочет ответить Бузовой взаимностью. В одном можно быть уверенными, что железное терпение Анастасии лопнуло. Пользователи предполагают, что можно ждать «ответочку» от Костенко, возможно Анастасия посвятит пост Ольге Бузовой, что её слишком много в их жизни, либо не поленится и запишет видеообращение.