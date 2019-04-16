«Дима со своим мужем стоит»: Инсайдеры уличили ведущего Борисова в нетрадиционной сексуальной ориентации

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Отзыв анонимного инсайдера со съемок «Пусть говорят» поверг в шок поклонников Дмитрия Борисова.

Из телеграм-канала «Модные хроники Злой Киски» стало известно об тайных подробностях личной жизни ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова.

Инсайдеры уличили ведущего Борисова в нетрадиционной сексуальной ориентации, написав в телеграм-канал: «Больше всего меня удивило, что ведущий до начала съемки так заигрывал с каким-то парнем, потом на фуршете с ним трепался вдвоем, а мне сказали так буднично: «А вот Дима со своим мужем стоит». У меня аж хавка на пол упала».

Стоит отметить, что слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации уже публиковал телеграм-канал «Светские хроники», тогда его уличили в связи с актером из Голливуда Васей Ракшой. Вот и сейчас инсайдеры сообщают о некой связи с никому неизвестным парнем или же мужем Дмитрия Борисова.

Складывается впечатление, для работников «Останкино» такая ситуация вполне обыденна и не выходит за рамки дозволенного. Однако, зрители программы «Пусть говорят» на «Первом канале» так не считают. Они убеждены, что даже если Дмитрия и связывают интимные отношения с мужчиной, то он как медийное лицо не должен демонстрировать свою заинтересованность на публике. Так как зачастую на съемочной площадке находятся дети и подростки, а в этот злополучный день там снимали выпуск к юбилею Аллы Борисовны Пугачевой.

Вполне вероятно, что на съемочной площадке могли оказаться и Гарри, и Лиза, и Никита Пресняков или же Денни Байсаров. У детей еще не сформировались стереотипы и вполне возможно, что такие «зажимания» могут повлиять на их психику не очень положительно.

Вероятно, сам Дмитрий Борисов даже и не догадывается о том, что он может пропагандировать толерантную Европу в традиционной России. Многие зрители после такого обнародования, заверили, что рейтинг «Первого канала» упадет, так как людям не приятно смотреть на ведущего и думать о том, что он гей с многолетним стажем.