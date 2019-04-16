Будет, как Маша Горбань: Тарзан всеми силами пытается «слепить» новую Наташу Королёву

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Складывается впечатление, что Наташа Королёва зашугана навязчивой идеей Глушко сделать из певицы фитнес-модель.

Стриптизер Сергей Глушко и певица Наташа Королёва вместе уже 15 лет. Мужчина рассказывал, что Наталья понравилась ему своей красотой и энергичностью, она была для него «зажигалочкой». Сейчас известной Русалке 45 лет, с годами она постарела и поправилась. Сергей Глушко, продолжает любить свою жену, но стал реже появляться с ней вместе. На страницах в соцсетях, Глушко чаще выставляет свою коллегу по театру 32-летнюю Марию Горбань.

Похоже, Тарзан восхищается фигуристой актрисой и постоянно пытается привлечь ее внимание. Под постом в Instagram стриптизёр ставит хештег #мариягорбань#сергейглушко# и всегда рядом, что очень насторожило поклонников Королёвой.

Просматривая совместные фотографии и видео Глушко с Горбань, пользователи сети также пришли к выводу, что общение с актрисой доставляет огромное удовольствие мужу Наташи Королёвой.

Как говорят одна женщина для души, а другая для глаз. Но Глушко, решил сделать проще, привести Королёву в прежнюю форму, ведь когда-то певица тоже могла похвастаться шикарной фигурой. Сейчас Тарзан всеми силами пытается «слепить» новую Наташу Королёву. В первую очередь он посадил жену на диету и начал заниматься с ней в тренажерном зале.

Для неё это просто некий опыт, но для Глушко важная цель, которую необходимо достичь. Если Королёва сможет привести себя в былую форму, то будет, как Маша Горбань – красивая и фигуристая. Процесс «реставрации» продолжается под жестким контролем Глушко. Наталья старается совершенствоваться и кажется, побаивается строгого стриптизера. На недавно выставленном в Instagram видео, Наталья разрезает торт и в шуточной форме спрашивает у оператора: «Муж не видит?».

Пользователи сети посмеялись, и утешили певицу. Однако, в каждой шутке, есть доля шутки, а всё остальное правда. Видимо, жесткий контроль со стороны Сергея Глушко всё же есть. Но главное, чтобы весь процесс приносил удовольствие обоим, тогда это действительно пойдёт на благо семьи.