Юмористам закон не писан?: Хрусталеву грозит лишение прав за вождение в пьяном виде

Сегодня, 03:53

Дмитрий Хрусталев может распрощаться с водительскими правами на несколько лет, рассказал телеграм-канал.

Случай произошел накануне съемки телепередачи «Вечерний Ургант», в которой шоумен Дмитрий Хрусталев является соведущим. Инсайдеры Telegram-канала «Только никому» сообщают, что сотрудники дорожной службы остановили автомобиль немецкой марки Mercedes-Benz, за рулем которой был Хрусталев. Сотрудники ГАИ заподозрили, что шоумен сильно пьян, они предложили Дмитрию использовать алкотестер, после чего он отказался от процедуры. Списав все на спешку к съемкам грядущей программы.

Вполне вероятно,что секрет его острых шуточек заключается в паре стаканов перед эфиром. Но нельзя же делать подобное за рулем, так как могут пострадать и окружающие люди, и сам актер. Возможно, Дмтрий считает, что юмористам закон не писан, но это не так, закон для всех един. И судя по всему ему придется ответить по всей строгости, несмотря на публичность своей персоны. Теперь Дмитрию Хрусталеву грозит лишение прав за вождение в нетрезвом виде срок от полутора до двух лет. Также по данной статье необходимо уплатить штраф в размере 30000 рублей.

Известно, что Хрусталев должен явиться на баскетбольный матч, проходящий в «МегаСпорт» с 16 по 18 апреля. Можно и будет заметить приедет ли он на матч ЦСКА — Баскония на такси или же с личным водителем. А может ему получилось избежать наказания и он прибудет сам за рулем. Явиться он обязан, ведь такие игры не пропускают.