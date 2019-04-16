«А как же Виталина?»: Прохор Шаляпин изъявил желание  сняться в новом шоу «Холостяк»

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Пользователи предполагают, что Прохор Шаляпин заскучал по бывшей жене и ищет утешения в женщинах 80+.

Импозантный Прохор Шаляпин – любовь многих бабушек, порадовал фанаток своим желанием участвовать в новом проекте «Холостяк». Несколько дней назад Прохор поделился с подписчиками примерной заставкой нового сезона. «Победительницу проекта ждет сертификат на бесплатное проживание в Доме Престарелых - Седые любовники», - сыронизировал Прохор и добавил хештег « #давайтестаретькрасиво». Пользователи разделились во мнениях, кто-то воспринял заявление Шаляпина, как шутку. После публикации, Прохора поддержал иллюзионист Сергей Сафронов: «Вызвал улыбку! Молодец!».

Другая половина восприняла информацию в серьёз и набросилась на Прохора с упрёками: «Еще и издевается над пожилыми!», «А как же Виталина? Любовь закончилась?», «Очередное мерзкое шоу, народ вы все тупые, кто смотрит это», - пишут хэйтеры на странице Прохора. Как ни странно, что тут же появились желающие поучаствовать, но певец, тут же дал понять, что в проекте будут ограничения по возрасту «80+». Возможно, эмоциональная пара поссорилась, и Прохор решил подать заявку на участие в проекте – порадовать пенсионерок.

Фанаты помнят, что в жизни певца была супруга намного старше его, появились предположения, что он заскучал с Виталиной и его накрыла ностальгия по бывшей жене - Ларисе Копёнкиной.

Скорее всего, Прохор придумывает подобные истории, чтобы не пропадать с простора интернета. Прохору ничего не чуждо, он привык хайповать на грязных историях, скандалах в шоу у Малахова, а тут он встретил Виталину и понял, что это любовь, поэтому для поддержания образа ему иногда приходится выдумывать подобное.