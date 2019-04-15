«Никому его не советую»: Бородина могла намекнуть на нелегкую семейную жизнь с Омаровым

Сегодня, 23:04

Судя по словам телеведущей, такого муженька она больше никому не советует.

Внешне парочка Бородиной и Омарова выглядят образцовой парой – успешно воспитывают детей, строят блестящую карьеру и совсем не знают бед. По крайней мере такую красивую картинку видят поклонники. Не факт, что так есть в действительности, ведь зачастую самые пикантные и неприятные подробности жизни звезды стараются утаить от пытливых журналистов и фанатов.

Недавно Ксения поделилась новым фото, которое подписала: «Только я могла тебя полюбить, никому его не советую. Никто больше с тобой не справится, кроме меня». С одной стороны, обычная шутка в стиле телеведущей, но, если копнуть глубже, то можно натолкнуться на «подводные камни».

Таким способом Бородина могла намекнуть на нелегкую семейную жизнь с Курбаном, ведь в любой паре бывают ссоры и скандалы. Тем более телезвезда нередко дает поводы: то пьяная позорится на видео, то неудачно шутит, то публично подкалывает супруга. Не исключено, что какая-то из этих выходом могла стать катализатором ссор, и теперь Бородиной приходится несладко.