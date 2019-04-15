«В качестве интимной прислуги»: Анонимный источник рассказал о роли Галкина в жизни Пугачевой

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Певица якобы сотрудничала с бандитом и лишила наследства кавказского внука, пишет аноним в своем разоблачении.

Сегодня день рождение празднует Алла Пугачева, однако хейтеры в Сети не стали делать поблажки для примадонны даже в честь ее 70-летнего юбилея. В частности, анонимный источник рассказал о роли Галкина в жизни Пугачевой, и в целом вскрыл всю ее «подноготную». По словам анонимного разоблачителя, пародист и ведущий выступает «в качестве интимной прислуги» для певицы, но это далеко не самое скандальное в этом сообщении. В частности, сообщается, примадонна терпела избиение ее дочери Кристины Орбакайте первым мужем из-за того, что тот «зарабатывал бандитизмом и отдавал добытое теще». Кроме того, Пугачева якобы лишила наследства «кавказкого внука».

Вот такие голословные сообщения можно и нужно подвергать критическому анализу и оценке с точки зрения логики. В общем и целом всё, конечно, выглядит ужасно, и если бы это было правдой, то не было бы Пугачевой прощения. Однако, во-первых, почему зять, который «бандит», отдавал награбленное теще? Он чувствовал ее авторитет, силу, власть? Тогда зачем бил ее дочь, разве не понимал, что за дочь любая мать «порвет как Тузик грелку»? Во-вторых, почему звезда, заработавшая на жизнь без помощи родителей, должна давать наследство внукам в принципе, кавказским или других национальностей? Теоретически, она может собрать все свои деньги в большую кучу и сжечь их, и имеет на это полное право, как имеет право лишать наследства кого угодно. Про Галкина в качестве интимной прислуги и вовсе смешное заявление, которое наводит на мысль что само «разоблачение» это обычная пост-ироническая шутка.