Хамит, как торгашка с рынка: Гузеева оскорбила подписчицу из-за вопроса о работе

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Грубое поведение ведущей стало неожиданностью для некоторых фанатов.

Недавно бессменная ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева вдруг решила сменить имидж – покрасила волосы из иссиня-черного цвета в блонд. Кроме того, звезда стала ведущей нового проекта, своеобразного кулинарного телевизионного блога с названием «Живая жизнь». Сегодня Гузеева опубликовала первые фото со съемок, но о подробностях съемочного процесса не распространялась. Вместо этого знаменитость решила прорекламировать дизайнера своего платья, оставив ссылку на него страницу в соцсети. Пользователи Сети, уставшие от того, что из каждого утюга на них льется реклама, попросили Гузееву вместо пиара кого-то рассказать о том, как именно идут съемки, так сказать, поделиться инсайдами.

Но вряд ли фанаты, поддержавшие этот вопрос, ожидали, что их кумир в общении с фолловерами хамит, как торгашка с рынка. Гузеева едва ли не оскорбила подписчицу из-за невинного вопроса о работе, язвительно спросив: «Полы вам не помыть?». Когда у нее спросили при чем здесь полы, то отвечать не стала вовсе.

Странное поведение разочаровало поклонников, ведь не такого они ожидали от звезды в новом «нежном» блондинистом образе, но, видимо, какой жесткой была артистка на «Давай поженимся!», такой она и осталась. Можно понять, если Гузеевой просто запретили рассказывать о съемках, но ведь можно было так и сказать, а не проявлять лишнюю пассивную агрессию с теми, кто доброжелательно к ней настроен.