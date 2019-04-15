Алиса выдала аферу: Фанаты раскрыли «лохотрон» Тимати с конкурсом

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Голубой Porsche Carrera за подписку на 140 спонсорских страниц – условия участия и репутация бизнесмена смутили подписчиков.

Тимати решил поддержать волну весенних «автоконкурсов», и призвал своих подписчиков испытать фортуну в борьбе за новый голубой Porsche Carrera. На своей странице он опубликовал видеоролик, на котором вместе с дочкой Алисой продемонстрировал главный приз. Условия участия стандартные: подписаться на конкурсный аккаунт, а также на всех спонсоров – всего 140 страниц. Победителя Тимати пообещал объявить уже 27 апреля, и лично вручить счастливчику ключи от новой машины.

Потенциальных участников несколько смутило число рекламных страниц, что в сочетании с репутацией бизнесмена, а также заявлением дочки Тимати выглядело крайне подозрительно. В ролике сначала Алиса следовала сценарию, и трогательно заявила, что ее отцу не идет данное авто из-за цвета, ссылаясь на что Тимати и пообещал избавиться от ею «забракованной» машины, однако в конце девочка заявила, что никому не отдаст этот автомобиль, так как сама «положила глаз» на шикарный приз - похоже, Алиса выдала аферу отца.

В комментариях фанаты раскрыли «лохотрон» Тимати с конкурсом. Подписчики отметили, что несмотря на обещание Тимура честно провести конкурс, они не помнят видео с вручением призов по результатам предыдущих конкурсов, и по их мнению, данная игра «попахивает разводом».

Впрочем, не исключено, что несмотря на опасения фанатов, Тимати честно выполнит обещание, и Porsche найдет своего владельца.