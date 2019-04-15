Победа – не повод расслабляться: Рудковская продолжит испытывать выносливость сына

Сегодня, 21:31

Золотая медаль, похоже, не удовлетворила «аппетиты» родителей, которые не дав сыну насладиться победой еще на пьедестале перечислили все недочеты и надиктовали новый план работы.

Яна Рудковская поделилась достижениями своего маленького сына Александра. Юный фигурист сегодня наконец завоевал золотую медаль на соревнованиях, хотя до этого удостаивался лишь серебра. К этому результату спортсмен шел очень долго, а строгие наставники не позволяли ребенку расслабляться, однако, к счастью, результат изнурительных тренировок и тяжелой работы был оценен по достоинству.

Рудковская опубликовала фото сына, который действительно счастлив получить высшую награду, и наконец улыбается, отметили подписчики. Но, как оказалось, победа – не повод расслабляться, ведь Рудковская, судя по всему, продолжит испытывать выносливость сына. Во время вручения заслуженной награды знаменитый отец ЧебуСашки Евгений Плющенко трепетно прошептал сыну несколько фраз. Как оказалось, фигурист надиктовал наследнику дальнейшую программу тренировок: защитить 2 юношеский разряд в 6 лет, поставить новую программу «Танго Аморе», выучить все двойные прыжки.

Очевидно, что каникулы мальчика вновь отменяются, и впереди у «надежды матери и отца» масса работы и выматывающих тренировок, ведь Александр пообещал родителям исполнить все их прихоти.