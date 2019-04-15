Выкуси, неудачница: Тарасов в ответ на унижение ударил Бузову «по больному»

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Певица оскорбила экс-супруга в эфире шоу, а он, похоже, решил ответить намеком в Instagram.

Ольга Бузова в эфире шоу «Поцеловать/Переспать/Убить» рассказала о своем отношении к экс-супругу Дмитрию Тарасову. Поп-дива призналась, что давно простила предавшего ее мужчину. При этом, ведущая «Дома-2» уверена, что футболист до сих пор «кусает локти» из-за упущенной жены, и считает, что тот не прочь был бы вернуть успешную возлюбленную.

Похоже, у Тарасова есть все шансы – было бы желание – ведь Ольга, делая выбор в рамках проекта, даже и подумать не могла, чтобы «убить» бывшего. Напротив, она сразу же заявила, что смогла бы вновь вступить со спортсменом в интимную близость, ведь он для нее «родной». Однако Ольга не сдержалась и, восхваляя себя, оскорбила Дмитрия, сравнив его с отходами.

К слову, Тарасов, похоже, не стал отмалчиваться. Вскоре после эфира он со своей супругой Настей Костенко опубликовал забавное семейное фото, на котором оба были запечатлены с высунутыми языками на фоне счастливых лиц. Спортсмен в комментариях к публикации пожелал всем «добра, мира, семьи и любви», будто адресуя данный пост Бузовой, говоря: выкуси, неудачница.

Видимо, Тарасов в ответ на унижение решил ударить Бузову «по больному месту». Данной публикацией он мог намекнуть, что никакой успех не заменит женщине семейного счастья.