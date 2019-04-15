«Любовница» с чувством такта: Барановская «сбежала» со дня рождения Пугачёвой

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Телеведущая не поздравила Примадонну и могла намеренно уехать из города, чтобы не портить «семейный» праздник.

Уже практически год как СМИ продолжают распространять информацию о тайном романе Максима Галкина и Юлии Барановской. Проходят месяцы и находится всё больше косвенных доказательств того, что, всё-таки, молодые люди являются не только друзьями. После того, как на днях в соцсетях заговорили о том, что юморист купил загородный дом своей возлюбленной, внимание журналистов опять стало приковано к телеведущей.

Очередным фактом в пользу напряжённых отношений Барановской с Пугачёвой стало то, что телеведущая не поздравила Примадонну с днём рождения, а практически «сбежала» в Саратов, чтобы передать новую медтехнику военному госпиталю. Очевидно, Максим выбрал «любовницу» с чувством такта: ведь она терпеливо ждёт своего времени и абсолютно не претендует на внимание во время семейного праздника, наоборот, покидает столицу, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и не давать Алле Борисовне очередного повода понервничать.

Однако, стоит напомнить, что все предположения о вероятных отношениях Галкина и Барановской не носят официального подтверждения. Все версии основываются лишь на анализе общедоступных фактов.