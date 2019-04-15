Позарилась на Бибера: Бузова накрыла матом невесту западного поп-идола

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Поющая ведущая переделала имя Хейли Болдуин на очень неприличный манер.

Недавно в Сети было опубликовано новое интервью Ольги Бузовой, причем в довольно необычном формате. Поющей ведущей пришлось в форме игры выбрать кого из представленных ей троих кандидатов она «поцелует», «убьет» и «переспит». В итоге Оля призналась, что переспала бы с Брэдли Купером, Филиппом Киркоровым, Верой Брежневой. Убить захотела бы Джереми Микса, Николая Баскова и Викторию Лопыреву. Целовать бы артистка хотела Рами Малека, Максима Галкина и Альбину Джанабаеву.

Кроме того, что Бузова призналась о том, что у нее давно не было интима, интересен и тот момент, когда показали фото западного поп-идола Джастина Бибера. Но рассуждая о том, что артист собирается сыграть свадьбу с Хейли Болдуин, звезда вдруг накрыла матом невесту певца. Причем, скорее всего это произошло нечаянно из-за того, что певица неправильно произнесла имя девушки. Позже это момент вырезали и смонтировали под песню Бузовой «Принимай меня», а певица опубликовала у себя на странице в соцсети. Сама звезда, кажется, поняла шутку и посмелеялась над своей ошибкой и над тем, ка смешно позарилась на почти женатого Бибера.