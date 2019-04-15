«Сейчас Алла – просто загляденье»: Поклонникам нынешняя Пугачева нравится больше

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Фанаты назвали примадонну стильной и моложавой.

Певица Валерия поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения, выложив совместное фото с именинницей на своей странице в Instagram.

«Сегодня юбилей у ТОЙ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ПОЁТ. Алла Борисовна, поздравляю от души! Живите счастливо, радостно, творите, любите и, конечно, будьте здоровы!» - написала Валерия.

Пользователи сети отметили, что обе певицы выглядят прекрасно, назвав их «20-летней и 30-летней девочками». И даже поклонникам нынешняя Пугачева нравится больше.

«Какая сейчас Алла - просто загляденье! Стильная и моложавая! Красавица и умница! Всех благ», - пожелала поклонница.

Сотни комментариев с теплыми пожеланиями оставили поклонники под постом у Валерии. Фанаты называют Аллу «легендой» и «великой женщиной».

17 апреля состоится праздничный концерт Аллы Пугачевой в Государственном Кремлевском Дворце, где соберутся все близкие и родные певицы, а также преданные поклонники артистки.



