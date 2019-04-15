Смотрит и мучается! Тарасов продолжает провоцировать «голодную» Бузову

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Футболист раскрыл секрет своего счастья в ответ на Ольгино «нытье» в интервью.

Недавно в интервью журналистам Ольга Бузова призналась, что, несмотря на многочисленные слухи, у неё давно не было серьёзных отношений с мужчиной. В откровенном разговоре, фрагмент которого был опубликован в социальной сети Instagram, девушка в очень расстроенных чувствах вспоминала бывшего мужа, намекая на свои переживания: «А что Тарасов, пусть смотрит и мучается». Видимо, посмотрев эту передачу, спортсмен решил ещё больше «ужалить» экс-супругу, которая стала заметно «голодной» в физическом плане за годы одинокой жизни.

Дмитрий и так периодически публикует снимки своей новой счастливой семейной жизни, но в этот раз, поделившись на официальной странице в Instagram романтической фотографией с Анастасией Костенко, молодой человек добавил: «Время, проведённое вдвоём, бесценно». Таким образом, даже спустя три года после развода, футболист продолжает провоцировать певицу и старается выиграть, построив счастливые отношения на фоне разбитой семьи и сердца Бузовой.