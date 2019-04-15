Простые смертные: Фанаты передали поздравления Пугачевой через Навку

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Пользователи сети позавидовали российским звездам, которые могут лично поздравить примадонну.

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в своем микроблоге фото с Аллой Пугачевой, под которым поздравила именинницу с юбилеем. В комментариях под постом фанаты передали поздравления Пугачевой через Навку, поскольку, «простые смертные» лично этого сделать не могут.

«Есть женщины-цветы, есть женщины-подруги, есть женщины-творцы, есть женщины-эпохи, есть женщины и музы... А есть Она... Алла Борисовна Пугачева! Безмерно талантливая и такая же потрясающая женщина, без которой музыкальное и не только искусство сложно представить, да и было бы оно без неё таким?! Многогранный и прекрасный человек, который своим примером вдохновляет многих... и я не исключение!» - написала Навка в своем Instagram.

Кроме этого, поклонники пожаловались на «цену билетов для избранных» на праздничный юбилейный концерт Примадонны, который состоится 17 апреля в Государственном Кремлевском Дворце.