Глубокая душевная травма? Орбакайте может все еще чувствовать себя «сиротой» из-за Пугачевой

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Дочь примадонны даже сейчас скучает по маме и нуждается в ее внимании.

Сегодня 70-й день рождения празднует Алла Пугачева, а среди тех, кто поздравил артистку, есть уже многие звезды. Недавно дочь именинницы Кристина Орбакайте опубликовала видео того, как примадонну поздравляла ее внучка Клавдия Земцова – девочка под руководством матери сделала коллаж из фото на большом куске ватмана и подарила его бабушке. Но, кроме самого видео, которое пользователи соцсетей сочли очень милым, примечательна и подпись Орбакайте к ролику.

«Нет слов и эмоций, чтобы выразить чувства к тебе! Хочется просто прижаться и тихо сидеть не замечая времени, шума и суеты! Просто быть рядом», - пишет дочь Пугачевой.

Высказывание кажется не менее трогательным, чем видео, причем заметно, что даже во взрослом возрасте, даже будучи матерью своих детей, Кристина очень сильно нуждается в матери. Возможно, за этим не стоит ничего, кроме естественной любви благодарной дочери, но с другой стороны привязанность певицы к Пугачевой кажется слишком сильной. Может ли это говорить о том, что у Орбакайте образовалась глубокая душевная травма из-за того, что мать была занята построением карьеры больше, чем ее воспитанием? Ответ на этот вопрос мог бы дать психолог певицы, вот только не имеет права разглашать такую информацию. Но со слов самой Пугачевой известно, что ей много раз приходилось надолго оставлять больную дочь на нянек из-за очередного концерта в другом городе, хотя маленькая Кристина плакала и умоляла мать остаться.

Возможно, из-за подобных инцидентов Орбакайте может все еще чувствовать себя «сиротой» даже сейчас, и все еще хочет, чтобы мать «осталась с ней», вот только возраст и статус в обществе обязывает ее быть взрослой и самостоятельной.