С балетом связывает касса: «Отвергнутой» Волочковой доверили рекламировать шоу кумира

Сегодня, 18:13

«Насмешки» российских профи над талантом Анастасии, похоже, поддержал даже Морис Бежар, с которым женщина мечтала «разделить сцену».

Анастасия Волочкова пять лет служила в Большом театре, где стала самой заметной и самой скандальной танцовщицей. Профессионалы с детства не видели в будущей звезде особого таланта – лишь посредственные способности и большое желание, из-за чего ее даже в академию русского балета имени Вагановой не взяли сразу. Позже у Волочковой были разногласия с руководством Большого театра, связанные, судя по всему, с недостаточным профессионализмом, лишним весом и высоким для балерины ростом. Однако звезду критика не останавливала – Анастасия мечтала о мировой славе и ярких шоу.

Сегодня балерина призналась, что в восторге от творчества танцовщика Мориса Бежара, которого считает живой «легендой балета» и одним из немногих хореографов-новаторов. По признанию экс-балерины, она знакома со своим кумиром лично, и даже мечтала с ним поставить красивое шоу. Однако ее мечте не суждено было воплотиться в жизнь. Не исключено, что мнение Мориса совпадало со многими коллегами, и он отказался танцевать с Волочковой, будучи не особо впечатлен ее способностями.

А Волочкова своему вкусу не изменяет, и по сей день «трепещет» перед талантом Бежара. Правда теперь ее с балетом связывает только касса театра. Похоже, «отвергнутой» Волочковой доверили рекламировать шоу кумира.

В своем микроблоге она анонсировала творческую постановку труппы легендарного балета Мориса Бежара, которая выступит 17 апреля на сцене Crocus City Hall, и призвала поклонников поторопиться с приобретением билета на достойное шоу - два часа захватывающего балета.