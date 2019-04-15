Удар в спину! Пугачева может «задушить» шоу Малахова эксклюзивом на Первом

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Галкин не отец двойняшек - пытался намекнуть Андрей в диалоге с экс-фаворитом Пугачевой, за что может поплатиться карьерой.

Сегодня Алла Пугачева празднует 70-летие. Юбилей певицы – долгожданный праздник для всех поклонников, и артистка проведет его вместе с ними. Сегодня в кругу самых близких людей она встретится за теплой беседой в студии телепередачи «Пусть говорят» на Первом, где вместе с Дмитрием Борисовым вспомнит самые яркие моменты ее творчества и тайные эпизоды жизни, а также лучшие хиты.

Очевидно, что Андрею Малахову так и не удалось затащить главную звезду России к себе в студию, хотя судя по его последним действиям, он активно набивался в приятели к Алле Борисовне, вероятно, осознавая возможную выгоду от ее расположения. Не исключено, что снимая о Пугачевой несколько «добрых» эфиров, звездный телеведущий пытался извиниться за недавний скандал с участием экс-фаворита певицы, композитора Сергея Челобанова. Тогда в эфире Малахов допустил непростительную вольность, намекнув, что любимые двойняшки Аллы Борисовны могли быть зачаты из донорской спермы Челобанова, а следовательно не имеют с Максимом Галкиным генетического родства. Гость программы тогда лишь посмеялся над смелостью Андрея, предупредив, что за такие громкие заявления Малахову придется не сладко, и похоже был прав. По словам ведущего, разъяренна Алла Борисовна моментально среагировала на выпуск, и отплатила ему гневной тирадой по телефону.

После этого конфликт замяли, однако Примадонна знаменита не только талантом, но и мстительностью, циничностью и жесткость. За свою жизнь певица ставила на место десятки коллег, а самым нахальным, по слухам, «перекрывала кислород». Не исключено, что сегодняшний эфир - первый удар в спину расслабившемуся обидчику.

Пугачева может «задушить» шоу Малахова эксклюзивом на Первом, ведь любимица миллионов принесет шоу достойные рейтинги, о которых Малахов может только мечтать. Пока его оппонент Борисов будет пожинать «плоды успеха», Андрею остается лишь кусать локти, слушая тайну отцовства Сергея Зверева, и тихо ждать возможного следующего удара звезды, который может навсегда «выбить» ведущего с телевидения.