Кровь не водица: Анна Бузова пытается «достучаться» до Ольги

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«Мольбу о прощении» удалось выразить при помощи портрета, который просто вводит в замешательство. Сложно сразу понять, какая из сестёр изображена на нем.

Конфликты между супругами – привычное дело в шоу-бизнесе. Куда реже поклонники сталкиваются с ситуацией, когда из-за скандала перестают общаться между собой кровные родственники. Именно так произошло с Ольгой и Анной Бузовой: они так и не восстановили отношения после бурной ссоры, которая произошла несколько недель назад. Причём, официально точная причина перепалки так и не была оглашена: конфликт произошёл то ли из-за зависти Анны к успешной карьере, то ли Ольга не смогла видеть, как младшая сестрёнка успешно строит отношения. Но долго игнорирование друг друга продолжаться не могло, ведь кровь не водица, и первой попыталась «достучаться» до именитой родственницы Анна.

По крайней мере, именно так можно трактовать вводящий в замешательство портрет на холсте, который она представила на своей официальной странице в Instagram. На первый взгляд на нём изображена младшая сестра, но, вглядываясь, определённо обнаруживаешь черты Ольги. Эту странность заметили и сотни подписчиков девушки, заявив, что портрет рисовался с певицы. Скорее всего, заказывая такой шедевр, Анна хотела продемонстрировать сестре что они с ней – единое целое, у них одни корни, и чтобы не случилось, не стоит отказываться от близкого человека.