«Что там в Кении курят?»: Собчак шокировала фанатов неадекватным поведением

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Странные танцы и непонятные слова телеведущей на видео в Instagram из отпуска в Африке оставляют больше вопросов, чем ответов.

Телеведущая, журналист и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак уже почти неделю отдыхает в Кении, где наслаждается дикой природой и местным колоритом. В Африку Собчак отправилась не одна, а вместе с подругами – писательницей, блогером и издателем Никой Белоцерковской, а также с бизнесвумен Марией Адоньевой. Именно Мария захотела отметить свой день рождения не в пафосном московском ресторане, а провести этот день в необычном месте на экзотическом континенте, куда и позвала с собой Собчак и Белоцерковскую.

Похоже, с каждым днем, проведенным в Африке, Ксения Анатольевна все больше и больше окунается в местный колорит и, по мнению пользователей Сети, иногда слишком увлекается. Очередным поводом позлословить по поводу поведения телеведущей послужило видео, где Собчак танцует на манер африканских танцев, улыбается и напевает что-то непонятное. «Газум газум геерум, газум газе!!!!», – подписала ролик Ксения.

Несмотря на то, что фанаты Собчак в Сети оценили ее веселье и яркий образ, отметив, что она «прикольная», нашлись и критики, которые признались, что она шокировала их неадекватным поведением и задались вопросом «Что там в Кении курят?».