Муж не шкаф - подвинется. Еще не разведенная Водонаева нашла молодого любовника

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Нестандартными эти отношения можно назвать уже только потому, что молодые люди, судя по всему, до сих пор не договорились о своем статусе.

Около двух недель назад подтвердились слухи, что бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева рассталась с мужем Алексеем Косинусом. Молодые люди прасписались летом прошлого года, и тогда Водонаева называла своего избранника идеальным мужчиной и была очень счастлива. Что же случилось между Аленой и Алексеем – неизвестно, а Водонаева упорно хранит в тайне все подробности семейной драмы. Однако, судя по всему, горевала она недолго. Согласно последним данным, появившимся в СМИ, еще не разведенная модель уже нашла молодого любовника, младше ее на 10 лет. Как говорится, муж не шкаф – подвинется.

Новым парнем 36-летней Водонаевой может оказаться бортпроводник одной крупнейших отечественных авиакомпаний Иван Гусев. Известно, что в свободное от рейсов время парень родом из Ангарска подрабатывает моделью, а среди его хобби значатся путешествия и благотворительность в виде помощи бездомным животным.

К слову, сама Алена Водонаева никак не комментирует свой роман, в то время как Иван поделился с изданием «СтарХит», что его отношения со звездой «Дома-2» уже давно не являются тайной для его друзей. Кроме того, молодой человек регулярно делится в своем Instagram, где за его жизнью следят порядка 40 тысяч человек, совместными фотографиями с Аленой, признается ей в любви и нежно называет ее «моя вселенная».

Пока статус пары Водонаевой и Гусева официально не ясен, поскольку сама модель всячески пытается отрицать свою связь с молодым человеком.