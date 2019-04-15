Проявил неуважение: Галкин не поздравил Пугачеву с днем рождения

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Фанаты ждут от юмориста публичного поздравления для супруги.

Сегодня аккаунты знаменитостей пестрят поздравительными публикациями в честь 70-летия Аллы Пугачевой. Певицу успели поздравить практически все ее друзья, родственники и коллеги по сцене. Может показаться странным, но самый близкий человек примадонны, ее муж, до сих пор не написал для нее трогательных строк. От публичных поздравлений почему-то воздержалась и Кристина Орбакайте, у которой также на странице пока нет никаких постов в честь дня рождения мамы.

Несколько часов назад Галкин опубликовал в своем аккаунте трогательное видео. На нем запечатлены Лиза и Гарри, которые поздравляют родительницу с юбилеем. Примечательно, что сам юморист не отметился в ролике, а в подписи к посту оставил лишь эмоджи в виде сердца. Хотя мог написать несколько строк для любимой жены. В stories у Максима также нет ничего, связанного с юбилеем жены. Получается, Галкин попросту проявил неуважение к супруге и не поздравил ее с днем рождения.

Зато бывший муж примадонны Филипп Киркоров написал чувственный пост для певицы, в котором признался ей в любви. К тому же, король эстрады до сих пор размещает поздравления для Аллы Борисовны в своих stories. Вполне возможно, Галкина задело то, что Киркоров посмел признаться в любви Пугачевой. Не исключено, что юморист просто напросто не стал выставлять свои эмоции и чувства напоказ, а сделал это наедине с супругой.