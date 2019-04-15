Мужа увела, ну и что? Бузова пиарит «вторую Костенко»

Сегодня, 15:12

За большие деньги певица готова рекламировать даже «черта лысого», считают ее фанаты.

Сегодня Ольга Бузова удивила и сильно разочаровала фанатов новой рекламой, в которой пиарила уже не какой-то бренд или продукт, а реального человека. Речь идет о блогерше Елене Сажиной, той самой, недавно рассказавшей о том, что она действительно познакомилась со своим нынешним мужем тогда, когда он еще был женат на другой женщине. Более того, будущий супруг уже тогда начал ухаживать за возлюбленной, а в итоге развелся с благоверной и женился на Сажиной.

Поклонники Бузовой взбунтовались против пиара разлучницы, а сама поющая ведущая ничего не отвечает на претензии. Действительно, Сажина всего лишь мужа увела, ну и что тут такого? А то, что фанаты Ольги напомнили ей, как совсем недавно она сама критиковала женщин, которые рушат чужие семьи, а сейчас вдруг пиартит «вторую Костенко». Пользователи Сети шокированы тем, что звезда готова «черта лысого» рекламировать, если тот заплатит ей большие деньги.

К слову, очень важно то, что сама Сажина не считает себя разлучницей, ведь якобы до того, как нынешний муж развелся со своей предыдущей женой, она его отвергала и не принимала ухаживания. Зато после развода со спокойной душой вышла замуж и сейчас вполне счастлива в браке.