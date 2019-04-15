Муцениеце неистово завидует Собчак из-за успеха на Youtube

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Актриса за два года не сумела достичь таких результатов, как телеведущая за пару месяцев, что могло ее задеть.

Известная российская актриса Агата Муцениеце уже несколько лет занимается собственным каналом на просторах видеоплатформы Youtube. По большей степени, в роликах она показывает свою жизнь: отношения с супругом Павлом Прилучным, работу, путешествия и то, чем любит заниматься в свободное время. В среднем одно такое видео набирает полмиллиона просмотров.

С недавних пор конкуренцию ей составляет не менее популярная телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Хотя стоит отметить, что ее появление на Youtube не осталось незамеченным - многие коллеги комментировали ее небывалый успех, который обрушился на нее с момента публикации первого видео, в котором также участвовал Федор Смолов. На сегодняшний день оно собрало уже более 1,5 миллиона просмотров.

После того, как данный факт прокомментировала Муцениеце, может сложиться впечатление, будто она ей неистово завидует. Успехи актрисы по просмотрам на авторском канале даже не близки к тем, которых добилась телеведущая всего за несколько месяцев. Возможно, из-за этого ей стало очень обидно, так что во время записи передачи «Смак» она даже сказала, что Собчак может накручивать себе просмотры.

Тем не менее, вряд-ли это так, ведь в видео бывшей ведущей шоу «Дом-2» побывали очень популярные личности, такие как Амиран Сардаров, Анастасия Волочкова, Михаил Галустян и другие. Эти персоны всегда притягивали всеобщее внимание, что может объяснить огромные цифры в графе просмотров.