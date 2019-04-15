«Счастливая» жизнь довела? Шаляпин может стареть из-за любви к Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 12:01

Старость – не радость, но даже звездный Прохор не может предотвратить старческие изменения.

Прохору Шаляпину всего лишь 35 лет, а на его лице уже заметно проявляется возраст. Пока это только мимические морщины в уголках глаз, но и они слишком выделяются, если артист смеется. Кроме того, Прохор как специально неудачно экспериментирует со своей внешностью, в частности, с волосами. Последнее время его почему-то потянуло на новые оттенки, так называемые «седые», которые визуально только прибавляют возраст и заметно старят. Его подружка Виталина Цымбалюк-Романовская решила не отставать от кавалера и также преобразила свою прическу, но, к сожалению, не в лучшую сторону.

Вообще, экстравагантные стрижки – конек Шаляпина.

На всех фото заметно, что Прохор уже не может похвастаться идеально гладкой кожей. Неужели так плохо любовь влияет на артиста, и неужто «счастливая» жизнь довела до преждевременного старения. В принципе, Шаляпин может стареть из-за любви к Цымбалюк-Романовской, ведь радость в глазах на совместных фото может быть наигранной. Не стоит исключать того варианта, что в паре могут быть ссоры и скандалы, а это – лучшая почва для появления морщин. Однако все это лишь остается предположениями, как на самом деле обстоят отношения в паре - неизвестно.