Неожиданно закончились деньги: Миллиардер Евгений Петросян «забыл» оплатить 300 тыс. долга по ЖКХ

Сегодня, 01:00

Богатый юморист задолжал за свет и воду большую сумму денег, а также отказывается платить за экспертизу по недвижимости, которую должен поделить с Еленой Степаненко, рассказал телеграм-канал.

По информации из телеграм-канала «Футляр от виолончели» стало известно: «У пытающегося поделить с бывшей женой 1,5-миллиардное состояние Евгения Петросяна «закончились деньги». Комик не может оплатить квитки ЖКХ на 300 тыс. рублей, экспертизу недвижимости за 10 млн. Елена Степаненко претендует на 12 квартир, дом-музей юмориста (275 млн) и антиквариат, включая оригиналы картин Поленова и Матисса».

Вероятно, что у юмориста неожиданно закончились деньги, а может быть и не закончились вовсе, а он попросту хочет напоследок «насолить» женщине, с которой прожил 33 года в браке. Как стало известно, что миллиардер Евгений Петросян оплатить ЖКХ-то «забыл», а вот купить новой возлюбленной квартиру в центре Москвы не забыл.

Полным перечнем наследства юмориста преклонного возраста для 30-летней Тани Брухуновой стали VIP-апартаменты около 310 кв. метров стоимостью в 280 млн. рублей, 12 квартир в столице, а также дом-музей юмориста около 512 кв. метров стоимостью 275 млн. рублей.

Вот и получается, что Евгений Петросян, как истинный мужчина не только решил отобрать у бывшей жены все совместно-нажитое имущество, а также, вероятно, оставить ее в долгах за свет и воду, если у нее удастся отсудить столичную квартиру. А все потому, что Елена Степаненко из женской вредности не пожелала 20 %, а пожелала не менее 50 %, плюс в ее собственность должны уйти подлинники картин Матисса и Поленова, подлинные рукописи некоторых известных авторов, что для Евгений Вагановича – убийство.

Елена Григорьевна знает, как он относится к этой коллекции, вот и пошла на принцип. Женщину понять можно, в свои 66 лет юмористка осталась одна и практически без карьеры, так как Петросян перекрыл все ее выступления в его театре юморески.