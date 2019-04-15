Отомстит за бывшего: Алла Борисовна не пригласит Пригожина на юбилей

Сегодня, 11:00

Пользователи считают, что Алла Борисовна в обиде на Пригожина за высказывания в адрес Филиппа Киркорова.

Сегодня Примадонна встречает своё 70-летие в узком семейном кругу с самыми близкими членами семьи: с детьми Лизой и Гарри, мужем Максимом Галкиным. Фанаты не сомневаются, что после артистка встретит день рождения на широкую ногу, пригласив большое количество гостей. Известно, что большой праздник состоится после юбилея артистки, возможно, что он назначен на день концерта. Праздник решено встречать в одном из шикарных ресторанов Москвы – на Рублевке. Также рассматривался вариант отпраздновать на даче у Александра Буйнова, на которой есть сцена во дворе, но пришлось переиграть из-за непредсказуемой погоды.

Известно, что Алла Борисовна пригласила многих друзей и коллег, таких как: Светлана Лобода, Игорь Николаев с супругой – Юлией Проскуряковой, Валентин Юдашкин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и другие. А вот Иосифа Пригожина в этом списке не прозвучало. В комментариях Instagram появились предположения, что Примадонна мстит за бывшего супруга – Филиппа Киркорова, которого Иосиф Пригожин не пригласил на своё 50-летие.

Также, Иосиф довольно резко высказался в адрес поп-короля, он сказал, что Киркоров ловит хайп на клоунаде и обливается помоями жизнедеятельности.

Многие знают, что после развода, Пугачева и Киркоров сохранили хорошие отношения, Алла Борисовна до сих пор считает Филиппа членом своей семьи. Возможно, именно поэтому она не пригласила известного продюсера и отомстила за бывшего мужа.