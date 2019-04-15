«Натуральный» блондин мстит Лопырёвой за несостоявшуюся семью

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Николай Басков завязал роман с моделью, которая является конкуренткой Лопыревой в модельном бизнесе.

В прошлом, Николая Баскова и модель Викторию Лопыреву связывали любовные отношения. Молодые люди даже планировали свадьбу на осень 2017 года. Правда, по непонятной для окружающих причине постоянно её откладывали. И уже в начале 2018 года влюбленные объявили, что свадьбы не будет.

Басков рассказал о причине расставания, по его мнению, они оба были слишком заняты работой, что им не хватало время друг на друга. Однако, пользователи сети сходятся во мнении, что Лопырёва провела Баскова, как лопуха. Вероятнее всего, модель нашла себе богатого любовника и решила проститься с Колей. Ведь спустя короткое время после расставания Лопырёва уже носила под сердцем первенца. Позже, всё тайное стало явным, Лопырева забеременела от бизнесмена Игоря Булатова. Как не крути, Виктория сильно задела мужское достоинство Баскова, после чего «натуральный» блондин взялся мстить Лопырёвой за несостоявшуюся семью. Так недавно, в Instagram была выставлена совместная фотография Баскова и его нынешней девушки. Ею оказалась «Мисс России – 2015» София Никитчук. Басков уже заглядывался на Софию, когда встречался с Лопыревой, об этом говорят компрометирующие фото, где Николай тянется с поцелуем к модели.

С тех пор, Никитчук для Лопыревой не только конкурентка в модельном бизнесе, но и в жизни. Сейчас «бумеранг» вновь прилетел к Лопыревой, что очень её закусило. Спустя два дня с того момента, как София поделилась фотографией с любимым блондином, Лопырёва дала «свою ответку». Девушка потрудилась, чтобы найти совместное фото с Никитчук, и выставила у себя на странице. Модель сделала это неспроста, а для того, чтобы показать Баскову, кто красивее. Безусловно, подписчики Лопыревой «забросали» Вику комплиментами и припустили Никитчук с другой моделью Елизаветой Головановой, назвав их «серыми мышками».

Лопырева думает, что победила в этом раунде, но на самом деле победил Басков. Ведь ему удалось найти ту больную «рану» на которую можно надавить. Как оказалось, Басков не такой простой, как кажется на первый взгляд. Интересно, что он придумает ещё для того, чтобы позлить свою бывшую возлюбленную.