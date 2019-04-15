Поздравил с юбилеем Пугачеву: Галкин мог купить элитное жилье для Барановской на деньги Аллы

Сегодня, 07:57

В сети появилось мнение относительно того, что шоумен потратил сбережения Аллы Борисовны на строительство элитного особняка для Юлии Барановской.

Сегодня празднует свой юбилей 70-летняя артистка и певица Алла Пугачева, она решила вернуться на большую сцену именно к своему юбилею после столь долго перерыва. Таким образом, сделав подарок своим поклонникам и обожателям. Какой именно подарок сделает комик Максим Галкин на День рождения - пока неизвестно.

Однако, в сети давно ходят слухи о их романе с телеведущей Юлией Барановской, который так и не состоялся. Но сейчас пользователи сети обсуждают то, что Галкин мог купить элитное жилье в самом центре Москвы для Юлии на деньги Аллы Борисовны. Уже давно известен тот факт, что Максим Галкин владеет несколькими квартирами в Москве. Вероятно, одну из них он мог отдать Юлии в качестве подарка.

Возможно, это был подарок на прощание, так как они все же не смогли быть вместе. Либо из-за боязни Галкина, что Пугачева лишит его карьеры и Барановскую заодно. Либо по личным предубеждениям Юлии, так как она боится и не доверяет мужчинам после инцидента с бывшим мужем Андреем Аршавиным. Который в отношениях с ней применял рукоприкладство и однажды просто изнасиловал ее.

Возможно, этот слух о подаренной квартире дошел и до Пугачевой, поэтому и с ее стороны в отношениях воцарился разлад. Даже на последних фотографиях звезд прекрасно видно, что они стоят порознь и на всех шумных мероприятиях не появляются вместе. Вполне возможно, что Максим именно так поздравил с юбилеем Пугачеву. Вероятно, Галкин мог купить элитное жилье для Барановской на деньги Аллы.