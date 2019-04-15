«Опять синяя, как изолента»: Фанаты заподозрили Орлову в спаивании Бородиной

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В последнее время Ксения Бородина отдыхает в компании Ольги Орловой с горячительными напитками.

В Instagram-группе @gavrilovnak1 появилось фото с нынешней пятницы, где Ксения Бородина отдыхает в компании Ольги Орловой. Скорее всего, Ольге стало одиноко дома с собаками, и она решила позвать Ксению Бородину на «алкопати».

Видимо, Ксения не отказалась лишний раз вырваться из дома и выпить, так как, устала от обыденности: возможных измен мужа, дети, работа, дом. Пользователи предполагают, что Бородина всё пытается «запить» свой стресс после предательства подруги Алены Водонаевой с ее мужем. Подписчики группы прокомментировали: «Орлова вводит Бородулю в свою одинокую депрессию».

Недавно в сети появилась информация, что Олю обнесло красными пятнами от алкоголя, наверно, Ольга настолько хочет забыться, что не обращает внимания на здоровье. Ольга Орлова несчастна из-за отсутствия личной жизни и тянет за собой Ксюшу. Не исключено, она назюкивает Бородину против мужа, чтобы собираться не только каждую пятницу.

«Опять они синие как изолента, к тому же, из-за алко выглядят старше 50, еще и с боевым раскрасом, Орлова точно вышла на охоту», - пишут хейтеры.

Действительно, Ольге нужно подумать о личной жизни, а не о тусовках с подругами и алкоголем. Подписчики переживают за то, что у Оли появилось пристрастие к Алкоголю: «Алкашка, никому не нужна! Оля, перестаньте налегать на бухло, иначе личную жизнь так и проведете в обществе своих питомцев!». А на утро Ольга выкладывает в свой Instagram фото, какая она красивая.

Певица сидит со своей собачкой Луфи, без темных и опухших «мешков» под глазами. Вполне возможно, что благодаря приложению Facetune. Вот именно поэтому фанаты заподозрили Орлову в спаивании Бородиной.