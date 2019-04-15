Профнепригоден: Андрей Малахов рискует закончить карьеру ведущего в конце 2019 года

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Складывается впечатление, что Андрей Малахов все больше деградирует и теряет профессиональные навыки в погоне за прошлым успехом.

Популярный телеведущий Андрей Малахов продолжает разочаровывать зрителей своими эфирами. Больше нет жизненных выпусков, на которых Андрей, действительно, помогал обычным людям и сиротам, находя в зале медиков, правоведов, которые соглашались по просьбе Андрея разрешить ситуацию героев программы. Он опровергал недостоверную информацию о знаменитостях. Героями в программе Андрея были известные люди из шоу-бизнеса, такие так: Пугачева Алла Борисовна, Юлия Барановская, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров.

После ухода Андрея на телеканал «Россия-1» его эфиры очень изменились, больше не чувствуется того эмоционального запала. Талантливого ведущего вместо акулы шоу-бизнеса стали называть «дном».

Может быть, у Малахова наступил кризис среднего возраста? Больше никак нельзя объяснить желание телеведущего поднять рейтинги программы с помощью фриков. Складывается впечатление, что он гонится за прошлым успехом, когда он был молод, разрывал громкими эфирами и его рейтинги зашкаливали. Не только коллеги заметили изменения в телеведущем, фанаты также расстроены деградацией Малахова, есть предположения, что если он продолжит в таком же ритме терять свои профессиональные данные, то рискует к концу 2019 года пропасть с телевизора.

Возможно, «Россия-1» возложила большие надежды на телеведущего. Он обещал поднять рейтинг канала, а по итогу рискует быть уволенным из-за профнепригодности.

«Стыдно за вас, Андрей!», «Малахов теряет свои профессиональные навыки, скоро без работы останется», «Если он будет такой же затычкой в каждой бочке, то недолго ему осталось работать на втором», - пишут пользователи комментариях на странице Андрея.

Многие советуют Малахову поменять героев программы и попробовать обсудить жизненные проблемы, например, как тяжело живётся пенсионерам в России и обсудить основные проблемы ЖКХ, тогда точно все бабушки России вновь станут ярыми поклонницами Андрея и все наладится.