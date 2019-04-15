«Богатые задвигают талантливых»: Бородина и Самойлова покупают своим дочерям призовые места на соревнованиях

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Подписчики считают, что медиа-звезды продвигают своих детей в гимнастике при помощи денег.

В сети появилось видео, где 9-летняя дочь Ксении Бородиной Маруся занимает второе место на соревнованиях по художественной гимнастике. Подписчики считают, что девочке недостаточно таланта, чтобы завоевать призовое место. И попросту родители могли купить его ради удовлетворения собственного эго и чтобы порадовать ребенка.

«Богатые задвигают талантливых», - пишут пользователи. Люди сошли во мнении, что Бородина и Самойлова покупают своим дочерям призовые места на соревнованиях.

Пользователи сети заметили, что девочка совсем не соответствует пропорциям для занятия художественной гимнастикой. Также они подчеркнули, что данный вид спорта является очень тяжелым ввиду большого количества тренировок, растяжек, диет и прочих сложностей. И девочки, которые по-настоящему занимались и старались ради призового места оказались задвинутыми богатыми мамочками. Вероятнее, покупать первое место оказалось совсем подозрительно для Оксаны Самойловой и Ксении Бородиной. Но как бы там ни было, в данном случае по мнению подписчиков богатые задвигают маленьких талантливых спортсменок.

Удивительно, что при занятиях от одной недели, можно занять второе место на соревнованиях. Жаль только детей, которые не понимают всех манипуляций родителей и считают, что награды заслужены. Известно, что Ариэла и Маруся дочери Самойловой и Бородиной соответственно занимаются гимнастикой в качестве хобби, но не более. Да и действительно, как дочери таких популярных личностей могут просто принять участие, а не попасть в первые места.