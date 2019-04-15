Безболезненное схождение: Галкин и Барановская сочинили добрую сказку для своих детей

Сегодня, 04:25

Пользователи сети предположили, что Максим и Юля скажут детям, когда «заживут долго и счастливо».

Слухи о романе юмориста Максима Галкина и ведущей Юлии Барановской в сети уже более 4 месяцев. Как известно, не бывает дыма без огня. Алла Борисовна всё реже мелькает в Instagram у своего мужа, чаще юморист выставляет видео со своими детьми. Галкин сейчас единственный кормилец в семье, поэтому большую часть своего времени он проводит на работе. Точно такая же ситуация сложилась и у матери – одиночки Юлии Барановской, которая воспитывает 3 детей от футболиста Андрея Аршавина. «Им есть о чём поговорить, у них много общего», - пишут пользователи сети.

Однако, совершено неуместно признаваться в любовных отношениях, когда по «Семейному замку» ходит сама Примадонна. Но многие подписчики считают, что Алла Борисовна знает, про отношения своего мужа и Барановской и даже одобрила её кандидатуру.

«Это шоу-бизнес, там ничего не утаить и если Галкин действительно завязал роман с Барановской, то Пугачева наверняка в курсе», «Алла умная женщина, она же понимает, что не может жить вечно, а детям нужна мама. На мой взгляд, Барановская хороший вариант, у неё трое детей и она одна», - комментировали подписчики.

Чтобы произошло безболезненное схождение, Галкин и Барановская похоже сочинили добрую сказку для своих детей. Если внимательно изучить Instagram обоих, то можно заметить перевоплощение в сказочных героев, где Галкин красивый принц, Барановская прекрасная принцесса, а Пугачёва могущественная Королева.

Сказочные действия сосредоточены вокруг большого замка, где находится заколдованный принц. Дети звезд, тоже сильно вжились в роль и кажется поверили в сказку.

Даже одиннадцатилетняя дочь Юлии Барановской убеждена в том, что её мама выйдет замуж только за принца. Такой информацией ведущая поделилась, когда давала интервью журналу «ОК».

В психологии даже существует такое понятие, как Сказкотерапия - означает «лечение сказкой».

«Вовремя рассказанная сказка для ребенка значит столько же, сколько психологическая консультация для взрослого. Отличие только в том, что от ребенка не требуют вслух делать выводы и анализировать, что с ним происходит: работа идет на внутреннем, подсознательном уровне. Сказочные герои показывают, как справляться с проблемными ситуациями, как исправлять собственные ошибки, как не сдаваясь прийти к победе», - утверждают психологи. Так, что с уверенностью можно сказать о том, любящие родители делают всё для психологического здоровья своих детей.