В свои 70: Алла Пугачева рассказала о самом большом страхе в жизни

Сегодня, 01:40

Примадонна впервые смогла рассказать, чего действительно боится, и о чем мечтает в программе, посвященной ее 70-летию.

Юбилейные выпуски на «Первом канале» и «России-1», посвященные творчеству, семейной жизни и ролью Аллы в чужих судьбах, прошли в минувшие выходные. В одном из многочисленных интервью, Алла Пугачева честно призналась, что впервые за 50 лет почувствовала, что находится замужем. Она рассказала, что Максим Галкин сделал все, чтобы Алла смогла проводить больше времени в кругу семьи, а именно все свое свободное время быть рядом с младшими детьми Гарри и Лизой.

На вопрос о том, чего Алла Борисовна действительно боится, и о чем мечтает она ответила очень четко и ясно: «Я мечтаю о том, чтобы дожить до того времени, когда мои дети вырастут и станут самостоятельными. Я хочу лично видеть, что они встали на ноги и чего-то добились в жизни».

И, действительно, со стороны Аллы Пугачевой был достаточно смелым поступком согласиться стать мамой в 64 года. Вероятно, эта мера была вынужденной, ради сохранения семьи с Максимом. Галкину, как молодому мужчине, хотелось полноценную семью, а разница в возрасте сильно мешала.

Алла, как мудрая женщина смогла «подобрать ключик» к сердцу Максима. Сейчас же, в свои 70 лет, Алла признается, что ее самый большой страх в жизни не увидеть своих детей взрослыми и самостоятельными. Вероятно, большая привязанность Аллы к детям, а детей к своей маме - делает свои вещи. К сожалению, Примадонна, как и большинство людей в ее возрасте, имеет множество хронический заболеваний. В последнее время она жалуется на проблемы с сердцем, сахарный диабет и подагру, также наличие заболевание опорно-двигательного аппарата – болезнь коленных суставов. Всегда подвижная и очень легкая на подъем Алла, вероятно чувствует себя «разбитой клячей», но не подает виду.

Складывается впечатление, что за сильной и решительной Аллой – Максим смог найти ту самую девочку Аллочку, которая влюблена как подросток в своего супруга и подвержена давлению со стороны своего мозга. Осознание того, что время быстротечно и все уходит безвозвратно – пугает Аллу. Большая разница в возрасте со своими детьми и то, сколько времени проводит с ними Алла и говорит об этом.

Ради Гарри и Лизы – Алла Пугачева отказалась от большинства светских мероприятий, многочисленных интервью журналистам, не захотела быть гостем в программах о жизни артиста (Судьба человека и Секрет на миллион). Каждую свободную секунду – Алла с детьми, как настоящая мама. Вот именно поэтому она и говорит, что почувствовала себя в первые замужем, в полноценной семье, где отец работает, а мама посвящает себя воспитанию и развитию маленьких детей.

Если вспомнить, то время, когда Алла была замужем за Филиппом Киркоровым – это постоянные гастроли, поездки, выпивка и курение в гримерке, полноценная светская жизнь и отсутствие семейного очага, и как следствие громкий развод. В программе «Сегодня вечером» были представлены хроники из жизни семьи Пугачевой и Галкина.

На одном из видео - камера запечатлела Лизу и Гарри 3 года назад. Алла не смогла сдержать слез и расплакалась: «Господи, какие они были маленькие, сейчас такие взрослые…а я и не замечала».

«Я научилась все прощать и быть мудрой», - сказала Алла. И, это действительно правда. Если верить многочисленным слухам из СМИ, то Алла Пугачева ни раз была предана своими мужчинами и только сейчас обрела настоящее женское счастье и семейное равновесие.