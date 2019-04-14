Наследство уйдет на лечение? Внучка Кобзона отправилась в Израиль в страхе получить болезни деда – мнение

Вчера, 23:00

«Проклятье» деда могло нависнуть над его любимой внучкой, которая теперь может искать спасение у лучших врачей, предположили поклонники.

В августе 2018 года трагически ушел из жизни Народный артист России Иосиф Кобзон. Талантливого артиста погубил тяжелый диагноз – рак предстательной железы, который более 13 лет изводил Иосифа Давыдовича. Певец до последних дней мужественно боролся с болезнью, отдавая себя сцене и поклонникам, однако недуг оказался сильнее – врачи не смогли излечить певца. Как известно, опухолевые заболевания очень часто становятся проблемой всего поколения, ведь предрасположенность к онкологическим заболеваниям передается по наследству.

Иосиф Кобзон был действительно счастливым человеком, ведь оставил после себя двоих замечательных детей, которые подарили ему 7 очаровательных внучат, однако благодаря доброму сердцу Иосиф Давыдович считал родными и опекал двух девочек первой жены Андрея от второго брака и осиротевшего внука своей сестры, а потому всегда гордо утверждал, что судьба подарила ему 10 внуков. И похоже, над одной из его любимиц нависла страшная угроза.

Недавно внучка Кобзона Орнелла-Мария Рапопорт отправилась в Израиль. Девушка поделилась в своем микроблоге парой счастливых фото в новой стране, однако поклонники творчества Кобзона заподозрили неладное. Бытует мнение, что в Израиле можно найти лучших врачей, и не исключено, что девушка отправилась в другую страну на обследование в страхе получить болезни деда. Орнелла-Мария очень похожа на знаменитого предка. По мнению фанатов, ей достались не только черты дедушки, она также может иметь риски унаследовать и его болезнь.

Не исключено, что теперь доставшееся наследство уйдет на лечение знаменитой красавицы, однако после страшной семейной трагедии никаких денег на здоровье не жалко. Поклонники желают внучке кумира только здоровья и счастья и надеются, что злой рок обойдет ее стороной.