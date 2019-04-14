«Нормально поужинать негде?»: «Хозяюшка» Бородина откармливает дочь фастфудом – сеть

Вчера, 22:49

Фанатов удивило то, что 3-летний ребенок спокойно ест неполезную пищу с разрешения звездной матери.

Подписчики нечасто видят, как занятая Ксения Бородина что-то готовит дома. Обычно она ходит по дорогим ресторанам или заказывает пищу на дом. На этот раз она также решила не заморачиваться и пошла с младшей дочерью Теоной ужинать. Каково же было удивление фолловеров, когда маленький ребенок в 3-летнем возрасте уплетал картошку фри, газированные напитки и другую вредную для здоровья пищу.

«Нормально поужинать негде? Кормят детей непонятно чем», – оставили некоторые подписчики гневные комментарии в социальной сети. На самом деле, быстро приготовленная пища очень вредна для желудка взрослого человека, а для ребенка и вовсе может быть опасна. Видимо, решили фанаты, из Бородиной еще та «хозяюшка», раз она откармливает дочь фастфудом и не думает о ее здоровье.



