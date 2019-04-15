Фриске тоже изменял? Рабочая интрижка с Тодоренко могла разрушить «выгодный» брак Шепелева - фанаты

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Дмитрия с Региной могла свести «Фабрика звезд – 2», а вскоре он мог сбежать от своей первой супруги Анны.

Дмитрий Шепелев недавно встретился со своей старой хорошей знакомой Региной Тодоренко, и стал главным героем ее авторского шоу «Пятница с Региной». Дмитрий пообещал поклонникам, что они затронут самые интересные темы из его биографии, и не исключено, что вспомнят былое. Фанаты напомнили, что в 2008 году знаменитостей впервые свела судьба на музыкальном проекте «Фабрика звезд – 2», где Шепелев начинал карьеру телеведущего, а Тодоренко была одним из ярчайших дарований.

Уже тогда зрители поговаривали о возможном романе между юной участницей и привлекательным ведущим, однако как оказалось, Дмитрий был связан узами брака, а поэтому возможная интрижка не получила продолжения. К слову, вскоре долгий роман Дмитрия с супругой Анной завершился – их союз выдержал семь лет отношений и всего три недели брака. Не исключено, что именно рабочая интрижка с Тодоренко могла разрушить «выгодный» брак Шепелева с дочкой известного белорусского предпринимателя.

По словам Дмитрия, его отношения с первой женой завершились странно – он просто сбежал от женщины. Не исключено, что этому способствовала Регина, однако испугавшись, что дурная слава может помешать ей построить карьеру мечты она могла отказаться от мужчины, и начала развиваться в профессиональной сфере. Их пути разошлись.

За годы разлуки Тодоренко создала счастливую семью, родила сына, а Дмитрий пережил болезненную утрату – смерть матери своего ребенка Жанны Фриске. Ведущий прослыл самым искренним возлюбленным и достойным мужчиной, однако подозрения в романе с коллегой по «Фабрике звезд -2» серьезно «бьют» по его репутации. Фанаты задались вопросом: Фриске тоже изменял? Судя по всплывающим фактам, он далеко не самый верный и преданный мужчина, каким его считала Жанна.