Променяла Гарика на сериал: Харламов бросит Асмус из-за ее привязанности к «телику» - фанаты

Вчера, 22:47

Актриса так сильно увлеклась «Игрой Престолов», что муж решил напомнить о себе уже публично.

Актриса в своем микроблоге поинтересовалась у подписчиков, кто также, как и она соскучился и ждал 8 сезон. «А я?» - возмутился на странице у жены Гарик Харламов. Фанаты решили, что Харламов бросит Асмус из-за ее привязанности к «телику». К такому выводу они пришли из-за его комментария.

Поклонники считают, что Кристина настолько фанатеет от сериалов, что Гарику лишь остается пытаться привлечь интерес своей жены публичными комментариями. Пользователи сети переживают, что Асмус стала уделять меньше внимания Харламову, из-за чего в их семье может назревать скандал.

14 апреля выходит заключительный 8 сезон сериала "Игра престолов", в котором будет лишь шесть серий.Восьмой сезон "Игры престолов" снят по книге Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", кстати, еще не закончена. Писатель решил ее опубликовать уже после выхода сериала. Среди прочего, фанаты увидят долгожданное воссоединение главных героев из всех королевских домов Вестероса.



