«Юлька поплыла»: Экс-футболист Савин мог «вскружить голову» Барановской - сеть

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Молодые люди встретились на одной сцене на премии Crocus Fitness Awards.

Не успела знаменитость «отойти» после празднования дня рождения Сергея Жукова, как вновь отправилась покорять сцену. Вчера она вместе с экс-футболистом Евгением Савиным выступила ведущей на первой в истории церемонии вручения премии за достижения в области здорового образа жизни Crocus Fitness Awards. Вместе с приглашенными гостями они вручали памятные гантели своим коллегам, которые достигли лучших результатов в сфере спорта и фитнеса.

По словам ведущей, вечер выдался довольно веселым и динамичным, а два концерта Дианы Арбениной и Эмина стали настоящими музыкальными подарками всем гостям и отличной изюминкой вечера. Однако по мнению поклонников, Барановской запомнятся не только победители и отличные музыканты, но и привлекательный, спортивный ведущий, который мог «вскружить голову» знаменитости.

«Юлька поплыла», - заметили внимательный фанаты. Поклонники считают, что знаменитости пора переставать горевать по Андрею Аршавину, ведь мужчина, похоже, уже нашел свое счастье, и вряд ли вернется к ней.

Экс-футболист Евгений Савин, по мнению поклонников, станет достойной парой для успешной телеведущей, которой фанаты желают настоящего женского счастья.