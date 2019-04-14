За полгода до смерти: В Сети появилось архивное видео Юлии Началовой

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Пиар-директор покойной певицы впервые показала редкие кадры закулисной жизни артистки.

Анна Исаева, которая много лет работала на Юлию Началовой и была её личным пиар-директором, недавно в очередной раз почтила память артистки. В Instagram-микроблоге женщины появилось архивное видео Юлии Началовой, которое было сделано всего за полгода до преждевременной смерти 38-летней красавицы-певицы. Сообщается, что данные кадры были запечатлены во время репетиции одной программы на НТВ, участницей которой была Началова.

Пользователи Сети сразу же принялись комментировать неопубликованные ранее фото и видео. Поклонники отметили, что Юлия выглядела вполне энергичной и счастливой, и даже исполнила песню для телезрителей. Также стало известно, что перед смертью Началова записала последние слова для родственников, однако пока не известно, будут ли родные Юлии их обнародовать.