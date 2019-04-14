«Схватит леща»: Скандал Миро с Бородиной может перейти все границы – сеть

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Журналистка может поплатиться за свои оскорбления, если Бородина всерьез возьмется за это.

Известная скандальная журналистка Лена Миро, которая в своем микроблоге в сети постоянно публикует «громкие» материалы. Ее стиль – стеб и оскорбления российских звезд и политиков. Часто под удар попадают певицы, актрисы и другие деятели искусства, которые чем-то не угодили «акуле пера». Очень часто она обращает внимание на Ксению Бородину и ее жизнь. Так, в одном из последних материалов «Ты – жирная» Миро написала, что телеведущая, несмотря на худое телосложение, все равно жирная, ведь совершенно не имеет мышечной массы.

Это далеко не первая и точно не последняя запись про Бородину. Подписчики решили узнать у телезвезды, как она относится к подобным высказыванием в свой адрес.

«Никак не отношусь! И вам советую!!! Пустые люди! Пустые разговоры!» – прокомментировала Бородина. Многие подписчики не остались в стороне и продолжили обсуждение этой темы. По их словам, скандал Миро с Бородиной может перейти все границы, ведь во много журналистка себя не контролирует. Например, она оскорбляет честь и достоинство людей, что запрещено законом.

«Схватит леща», – пишут фанаты Бородиной в надежде, что она возьмется за это дело всерьез.