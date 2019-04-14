Парад «разведенок»: Асмус может присоединиться к «клану» Бузовой и Дакоты

Сегодня, 19:00

Поздравления Ольги и Риты поклонники приняли за плохое предзнаменование, и опасаются, что брак Кристины может распасться.

Актриса Кристина Асмус сегодня празднует свое 31-летие. Знаменитость опубликовала утренний праздничный снимок, на котором запечатлена в роскошном платье на своей кровати среди надувных шаров, тем самым напомнив поклонникам о своем празднике. Фанаты уже адресовали кумиру сотни поздравительных сообщений и массу приятных пожеланий. Подписчики отметили, что Кристина очень хорошо выглядит, и были крайне удивлены, что ей уже «перевалило» за 30. А вот среди коллег данное событие не вызвало ажиотажа. В комментариях под праздничным постом будто звездный парад «разведенок» - из звезд шоу-бизнеса день рождения Асмус не проигнорировали Ольга Бузова и Рита Дакота.

Даже ее известный супруг, комик Гарик Харламов, до сих пор «помалкивает», так же как и все мнимые друзья Кристины. Не исключено, что супруги так и не смогли найти общий язык после некоторых серьезных разногласий зимой, а сегодняшнее пренебрежение «Бульдога» может лишь увеличить «трещину» в их браке.

Поклонники увидели в поздравлениях звездных коллег, которые не нашли счастья в браке, плохой знак, и не исключают, что Кристина может присоединиться к «клану» Бузовой и Дакоты, ведь их союз с комиком, по мнению поклонников, давно изжил себя.