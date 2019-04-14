«На волоске от смерти»: Муж Ксении Бородиной мог погибнуть из-за боязни врачей

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Курбан откровенно рассказал о трудном периоде в своей жизни.

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров в социальных сетях откровенным видео признался в том, что мог погибнуть из-за боязни врачей. Курбан рассказал о том, что он находится в больнице, чтобы удалить вену. Важно отметить, что удаление вены это серьезная операция, которая проводится на тяжелых стадиях варикоза, который в свою очередь может стать одной из причин тромбоза и, соответственно, смерти.

«Несерьезное видео о серьезной операции. Удаление вен. Какими бы мужчины не казались дикими, смелыми, умелыми в каждом из нас живет пацан, который при виде врачей готов в любую секунду нажать тапку в пол…У меня был не настолько запущенный случай, но я честно скажу, побаивался».

Такое откровенное признание многих испугало, так как, по сути, Курбан был на волоске от смерти в тот момент, когда не хотел обращаться к врачу. Конечно, можно подумать, что многие преувеличивают масштаб проблемы, однако на деле, любое заболевание, тем более в зрелом возрасте, ставит серьёзный отпечаток на здоровье.