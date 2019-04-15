Отец подсобил? Елизавета Пескова засветилась в компании Льва Лещенко и Стаса Михайлова

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Представительница «золотой» молодежи не упускает возможности завести «нужные» знакомства с мастодонтами отечественного шоу-бизнеса.

Подписчики в Instagram Лизы Песковой дочери пресс-секретаря России, заметили у нее в stories снимок, который был сделан в закрытом элитном бизнес-клубе на территории поместья Agalarov Estate. Судя по кадрам из микроблога, Елизавета отдыхает в компании со звездами отечественного шоу-бизнеса.

Стоит обратить внимание, что посещение подобных светских мероприятий не свойственны Елизавете, и раз она засветилась в компании Льва Лещенко и Стаса Михайлова, то это может говорить о том, что тут подсобил отец - один из самых влиятельных чиновников России, чтобы дочь могла завести «правильные» знакомства и в будущем, возможно, построить карьеру политического деятеля.

Но это лишь предположения, поскольку падчерица Татьяны Навки не комментирует причину своего визита в бизнес-клуб. Напомним, что Елизавета уже закончила учебу во Франции, а также успела поработать в европейском парламенте и даже в сенате Парижа.