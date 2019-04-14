Волочкова добила: Жена Малахова шантажом могла вытащить мужа из «ямы разврата и скандалов»

Сегодня, 19:00

Наталья могла приревновать супруга к балерине, и угрозой развода вынудить мужа вернуться к прежней тематике эфиров.

Андрею Малахову повезло с браком, ведь ему удалось покорить красивую и образованную женщину из интеллигентной семьи Наталью Шкулеву. Женщина близка с ведущим не только в быту, но и в профессии, ведь работает российским издателем различных журналов. Поклонники долго недоумевали, почему Наталья терпит скандальные эфиры своего супруга, который в погоне за хайпом и деньгами пренебрегал принципами морали и нравственности. Зрители регулярно осуждали ведущего «Прямого эфира» за «пляски на костях» и полоскание «грязного белья» фриков и раскрученных звезд, однако он упорно игнорировал все негативные отзывы.

А вчера анонсировал крайне необычный эфир. В шоу «Привет, Андрей» столкнулись две потенциальные Первые леди Украины - Марина Порошенко и Елена Зеленская. Ведущий в костюме Джона Сноу – главного героя популярного сериала «Игра престолов» - пообещал разобраться, «кто из них Дейнерис (Мать Драконов), а кто Серсея Ланнистер?»

Поклонники с восторгом отнеслись к необычной задумке ведущего, и похвалили его за смену направлений. Этот выпуск поддержала даже Наталья Шкулева, которая в своем микроблоге также опубликовала анонс на выпуск, и призвала подписчиков не пропустить эфир. Создается впечатление, что именно она поспособствовала таким переменам. Не исключено, что женщина устала быть объектом насмешек, и могла вытащить мужа из «ямы разврата и скандалов» шантажом.

Возможно, именно программа с Анастасией Волочковой добила Наталью Шкулеву. Эфир с балериной, по мнению зрителей, был слишком пошлым, и Наталья в порыве ревности вполне могла заставить мужа прислушаться к призыву поклонников, и угрожая разводом вынудила его согласиться на серьезные эфиры о «наболевших» проблемах, которые так любил народ.