«Опозорилась ради подруги»: Татьяна Навка «под фанеру» спела с Алсу – сеть

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«Лучше не пойте, это не ваше», - такую реакцию от фанатов получила фигуристка.

Именинница Татьяна Навка не только устроила пышную вечеринку для своих многочисленных друзей в ресторане Rose Bar, но и перед этим успела принять участие в концерте Жасмин, дебютировав на сцене «Крокус Сити Холла» в качестве певицы.

Татьяна Навка спела с Алсу, сделала она это, отметили фанаты, «под фанеру». Поклонники считают, что фигуристка «опозорилась ради подруги», ведь ее пение мало кому понравилось, а ее дружба с Алсу могла стать причиной такого эксперимента. «С подругами в караоке надо петь, а не на сцене. Вы даже двигаться на сцене не умеете, не то, что петь. Жалко только среди всех ваших гостей, кроме Алике, некому Вам об это сказать», - заявила одна из подписчиц.

Также пользователи сети отметили то, что на праздновании Дня рождения Татьяны, не заметили Дмитрия Пескова и их детей.

«На дне рождения Пескова с детьми не видно, зато прыгающая и развязанная Навка. Такие кадры не для общих просмотров. А Вы с Песковым - просто отмываете деньги этими вашими сказками, вот и весь ваш брак», - написали возмущенные фанаты. Конечно, Навка могла попросту не показать снимки со своим супругом или же ее возлюбленный был сильно занят рабочими вопросами.

13 апреля российской фигуристке Татьяне Навке исполнилось 44 года. Почти все представители шоу-бизнеса выложили в своих микроблогах фото с Татьяной, адресовав ей теплые пожелания.



